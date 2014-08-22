حقيقة ما حدث في درة العروس بجدة

في الوقت الذي أشيع عن تعرض فندق في منتجع درة العروس بحدة، مساء اليوم الجمعة، إلى أعمال تخريب من قبل مجموعة مراهقين، كشفت شرطة جدة في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، حقيقة ما حدث هناك، مضمونه النفي التام لما أشيع، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين شابين.

وأوضح الناطق الإعلامي المكلف في شرطة منطقة مكة المكرمة، الملازم أول رائد الصحفي، أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة تسلمت بلاغا مفاده وجود مشاجرة بين شخصين داخل فندق في أحد المنتجعات السياحية شمالي المحافظة".

وأضاف: "فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن لموقع الحادثة، واتضح أنهما مواطنان في الـ20 من عمريهما، وقد وقعت بينهما مشاجرة بالأيدي، ونتج عنها تكسير بعض المقتنيات عند مدخل الفندق".

وأكد الملازم الصحفي أنه تم التحفظ عليهما، فيما لاتزال التحقيقات جارية لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار الناطق اﻹعلامي المكلف في شرطة منطقة مكة المكرمة إلى أن ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اقتحام عدد من الأشخاص للفندق المذكور "غير صحيح"، وأضاف أنه "يجب التأكد من المعلومة الصحيحة، وأخذها من مصادرها الرسمية قبل نشرها".