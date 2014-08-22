على ذمة الأمين .. جدة موعودة بخبر جميل ومفاجئ

بعد تغريدة مثيرة للفضول على تويتر كشف هاني أبو راس أمين محافظة جدة للعربية نت أن هناك مفاجأة سارة لأهالي جدة سيعلن عنها في وقت قريب جداً دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

وقال الرجل الذي سبق ترشيحه لنيل جائزة أفضل رئيس بلدية في العالم هذا العام للعربية نت "يوجد خبر سار ومفاجأة جميلة ستسعد أهالي جدة وهذا ما يمكنني الآن الإعلان عنه".

وأضاف أبو راس "قريباً سيتم الإعلان عن الخبر حتى الموعد لا يمكن لي الإفصاح عنه ومتى؟.. لكن موعده قريب".

وفتحت تغريدة أمين جدة أبوابا لفضول الصحافيين وأهالي المحافظة ومتابعي الأمين على موقع تويتر والذين راح بعضهم يدخلون في لعبة التخمينات الخاصة بالخبر السار لساكني جدة.

وتعرف جدة منذ كارثة السيول الأولى قبل نحو أربعة أعوام ورشة عمل عمرانية انتهت إلى مشاريع خاصة بتصريف السيول تم تدشين بعضها في السنوات الأخيرة عدا عن محاولات الأمانة ابتكار خطط وتوسيع شوارع وبناء كباري لفك الاختناقات المرورية التي باتت واحدة من أهم سلبيات وسمات عروس البحر الأحمر لقب جدة المفضل في كل الأوقات.

