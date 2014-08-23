الهيئة تصرف النظر عن مطالبتها بحجب تويتر وإنستغرام

بعد أيام من إثارة الجدل بين أوساط المجتمع حول مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وإنستغرام، ألمحت الهيئة في بيان لها على لسان المتحدث باسمها تركي الشليل إلى أنها صرفت النظر عن مطالبتها. مؤكدة أن ما نشرته الهدف منه التوعية.

وقال الشليل عبر حسابه في تويتر "والهدف من النشر هو بيان خطر هذه البرامج والمواقع متى استخدمت استخداماً سيئاً، وتساهل البعض في نشر الوسائط الخاصة عبرها".

وأضاف" ونظرا لتداول بعض الصحف لجزئية من التقرير وإبرازها من دون ذكر كامل ما جاء في التقرير؛ فقد التبس على البعض الهدف من نشره".

وكانت الهيئة قد أكدت قبل أيام في بيان لها سابق أنها قامت "بإعداد التقارير اللازمة عن (10) برامج للتواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع". وأثير حينها أنها تنوي حجب تلك المواقع بالتنسبق مع الجهات المختصة.