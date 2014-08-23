عقوبة قاسية على عسكري فضحه فيديو في جدة

أكدت المديرية العامة للجوازات، قسوة عقابها على أحد عناصرها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بعدما أظهره مقطع فيديو وهو يتطاول على أحد المواطنين القادمين من ألمانيا، عصر أمس الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة العقيد محمد الحسين في بيان له: "بالاستفسار من الجهة المختصة بجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة وإنه عند قدوم رحلة فرانكفورت جدة في عصر أمس الجمعة وتحديدا عند كونتر القدوم رقم واحد في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قام أحد الركاب السعوديين القادمين على نفس رحلة فرانكفورت بالاستفسار من موظف الجوازات مطالبا بسرعة إنجازه".

وأضاف "رغم أن لدى موظف الجوازات ركاب من دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يحتاج لإدخال بياناتهم الوقت اللازم والكافي.

مما دفع المواطن لتجاوز الركاب الموجودين أمام نقطة الجوازات (كونترات الدخول) عندها تم نزول موظف الجوازات من كونتره لإعادة الراكب. بصورة غير لائقة فتم تدخل إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في حينه لإنهاء الموقف".

وأوضح "وسيتم إخضاع الموظف الذي قام بهذا التصرف الفردي والذي لا يمثل موظفي الجوازات بمايقدمونه من خدمات للتحقيق وتشديد العقوبة لما بدر منه".

