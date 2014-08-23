فتيات يقعن ضحية لـ"هكرز" دمر حياتهن

وقعت عدة فتيات ضحية لـ"هكرز" دمر حياتهن، بعدما جعلهن يعشن عدة أيام على أعصابهن خوفاً من الفضيحة بين أوساط مجتمعهن.

بدأت الحكاية، باختراق الهاكرز لأجهزتهن الإلكترونية، وسلب ما بداخلها من صور وغيرها، من دون سابق إنذار، ليبدأ مشوار ابتزازهن.

وانتهت القصة بالقبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدما لجأت الفتيات إليها.

وقال مدير وحدة مكافحة الجرائم في الهيئة سامي الغيهب عبر حسابه في تويتر "تم بحمد الله القبض على وافد (هكرز) شهير اخترق حسابات عشرات الفتيات داخل السعودية وخارجها وأخذ صورهن وقام بابتزازهن بأساليب وحشية".



