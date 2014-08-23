‏‫أحداث العراق تجبر شركات "الحجاج" اللجوء إلى مصر

تتأهب شركات حجاج الداخل إلى تجاوز مشكلة توفير حافلات نقل حجاجها للمواطنين والمقيمين لحج هذا العام، من خلال عقد صفقات الموسم مع شركات مصرية متخصصة في النقل البري، وذلك في ظل صعوبة وصول الحافلات التركية بسبب الأحداث الجارية في سوريا والعراق.

ونقلا عن سعد جميل القرشي رئيس لجنة النقل وعضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، فإن سوق نقل حجاج الداخل بحاجة إلى نقل 105 آلاف حاج من داخل مناطق المملكة طبقا لقرار تخفيض الحجاج بسبب توسعة مطاف المسجد الحرام.

وتابع: "تحتاج شركات حجاج الداخل إلى 2100 حافلة، إضافة إلى نقل 41 ألف حاج مستفيدا من حج منخفض التكلفة بحاجة إلى 820 حافلة بمجموع كلي يبلغ 2920 حافلة"، مشيرا إلى أن التشاور استقر مع ثلاث شركات مصرية تتراوح أسعار الحافلة الواحدة ما بين 20 إلى 25 ألف ريال مع توفير سائقين طيلة رحلات الحج، في الوقت الذي يبلغ سعر استئجار الحافلة التركية ما بين 22500 إلى 30000 ريال.

وكشف القرشي أن وصول الحافلات المصرية سيكون وفقا لضوابط واشتراطات الجهات المعنية بالنقل وعبر العبارات البحرية عن طريق ميناءي ضباء ونويبع، مفيدا أن أسعار الحافلات المحلية عبر الشركات الوطنية يبلغ سعر استئجار الحافلة الواحدة ما بين 35 ألف إلى 50 ألف ريال، وهو ما دفع شركات حجاج الداخل للجوء للحافلات الخارجية.

وفي موضوع متصل كشف القرشي أنه بالنسبة للنقل الجوي فقد تم حجز 11 رحلة من مختلف مطارات المملكة حيث تحتاج شركات حجاج الداخل هذا العام ما بين 25 إلى 30 ألف مقعد على طائرات الخطوط السعودية، فيما تركز الطلب على السفر من مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام .