مشاريع لصيانة وترميم المساجد بـ16 مليون ريال

وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ، على ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة عـدد من المساجـد والجـوامع في مختلف مناطـق المملكة بمبلغ يصل إلى 16.375 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، عبدالله الهويمل، أن المشروعات التي تمت ترسية عقودها على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تتضمن تمديد عملية صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الأولى لــ734 مسجدا وجامعا بمنطقة الرياض، واستكمال الأعمال المتبقية بسكن الإمام والمؤذن لمسجد فهد العقيلي، وترميم جامع الارتواز، وهدم وإنشاء سكن الإمام والمؤذن بمدينة الرياض، وترميم مساجد المجموعة 18،19،20 لــ8 مساجد بمحافظة المهد من برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع بمنطقة المدينة المنورة، وتوريد وتركيب موكيت مع اللباد لجامع طه ياسين بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، واستكمال أعمال البناء في جامع القفل بمنطقة جازان، إضافة إلى نسخ أقراص مدمجة لتوزيعها في موسم حج 1435هـ.