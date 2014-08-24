إغلاق 461 محلاً بوسط الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام 461 محلاً صحياً وتجارياً متنوعاً, وضبطت 1694 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء، وذلك خلال جولة رقابية على مدى 3 أشهر على المحلات والمستودعات والباعة المتجولين لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس حاتم الغامدي، إن البلدية أتلفت 565.597 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وأوقفت 275 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، ووجهت 1112 إنذاراً من خلال 3400 جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للمطاعم والبوفيهات للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية، والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأضاف أنه تم ضبط أكثر من 31500 كرتون خضار وفواكه ضمن حملات منع البيع المتجول، وسلمت للجمعيات الخيرية وفرضت غرامات مالية وصلت إلى 960 ألف ريال, كما تم ضبط وحجز 20 مركبة تمارس البيع المتجول، و4 سيارات لبيع الآيس كريم، ومصادرة 258 ميزاناً، و86 عربة صغيرة لنقل البضائع, كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع 68 بلاغاً, كما باشرت البلدية رصد وحصر 153 مركبة مهملة.

وأبان الغامدي أن البلدية أصدرت 392 رخصة بناء، و402 رخصة مهنية، و247 رخصة للوحات الإعلانية، وتم إصدار شهادة إيصال تيار كهربائي لـ89 مبنى، وذلك في ظل تقديم خدماتها لأكثر من 3000 مستفيد خلال تلك الفترة، كما تم ضبط 11 مخالفة بناء بلغ مجموع غراماتها 121360 ريالا، وتم رفع 56890 طنا من نفايات حاويات النظافة، ورفع 65225 مترا مربعا أيضاً من الأنقاض.