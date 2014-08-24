التجارة تغلق مستودعاً لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعاً في نجران بعد اكتشاف تورط العاملين فيه بجمع الإسفنج الملوث من الحاويات ومرادم البلديات بغرض إعادة تلبيسه وإنتاج مراتب ومخاد اسفنجية مغشوشة وبيعها وتسويقها على المستهلكين على أنها جديدة الصنع.

واشتملت الكميات التي جرى ضبطها ومصادرتها على أكثر من 3 آلاف مرتبة إسفنج، و1000 قطعة من "الجلسات العربية" و"المخاد"، حيث تمت مصادرة جميع الكميات المضبوطة واستدعاء المسؤولين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان مراقبو الوزارة الميدانيون قد اشتبهوا بإحدى مركبات النقل التي تحمل كميات من المراتب الإسفنجية، وبعد المتابعة تم الكشف عن توجهها نحو مستودع لتخزينها، الأمر الذي قاد للتعرف إلى وجود كميات كبيرة منها داخل ذلك المستودع أعد بعضها للبيع والآخر تم تجهيزه من قبل العمالة للتوزيع على محال التنجيد، فيما اتضح وجود معمل يتبع للمستودع ويستخدم في عملية التجميع وإعادة التلبيس.