الزياني: جريمة ديالى تعكس الانحدار الأخلافي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات طائفية في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى العراقية، وأدت إلى مقتل وجرح عشرات المصلين، ووصفها بأنها جريمة إرهابية تتنافى مع كافة التعاليم والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن هذه الجريمة البشعة تعكس الانحدار الأخلاقي الذي بلغته تلك الميليشيات التي دفعها فكرها الطائفي البغيض إلى الاعتداء على بيوت الرحمن وقتل الآمنين وهم يؤدون صلاتهم، مطالبا بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.