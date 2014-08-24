السيطرة على حريق بسكن التدريب المهني بالباحة

سيطرت فرق الدفاع المدني الميدانية على الحريق الذي نشب بالسكن الخاص بمنسوبي التدريب المهني بمنطقة الباحة دون وجود أية إصابات أو وفيات.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان الغامدي، أن مركز القيادة والسيطرة بمنطقة الباحة تلقى بلاغاً يفيد بوقوع حريق ببيت شعر مجاور للسكن الخاص بمنسوبي التدريب المهني بالمنطقة المكونة من أربعة أدوار.

وأضاف الغامدي أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك فرق الدفاع المدني الميدانية، ومع وصول الفرق تم إخلاء الأسر من المبنى ومباشرة إخماد الحريق الذي وصل إلى بعض الأثاث بالدور الأرضي المجاور لبيت الشعر مع تأثر واجهة المبنى بآثار الحريق الناتج عن ماس كهربائي داخل بيت الشعر، وتمت السيطرة على الحادث في وقت قياسي دون وجود أية إصابات أو وفيات.