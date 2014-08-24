النّاقة ومجالس إدارة الأندية الأدبية

أشفق على الأصدقاء رؤساء الأندية الأدبية وأعضاء مجالس إداراتها حين أتذكر أنهم يقتعدون مقاعد كان يحتلها قبلهم رواد فيهم محمد حسن عواد وعزيز ضياء، وأقسم أن ذلك هو نفس الشعور الذي كنت أستشعره يوم أن كنت عضو مجلس إدارة نادي جدة الأدبي، وطالما ساءلت نفسي عن مدى استحقاقي للجلوس في مقعد كان يجلس فيه ذات يوم عزيز ضياء أو حسن القرشي.

وإذا لم يكن للمسألة دخل بما قد يتبادر إلى الذهن من أنه ضرب من التواضع فإن المسألة لا دخل لها كذلك بالكفاءة والقدرة، وهو ما يدفعني إلى أن أسارع للتأكيد على ثقتي ومعرفتي بكفاءة كثير من الأصدقاء الذين يديرون الأندية الأدبية أو يشاركون في إدارتها، فليس في إشفاقي عليهم ما يمكن أن يمس كفاءتهم أو ثقافتهم وإنما هو إشفاق متصل بمعرفتي بحجم المسؤولية التي يتصدون لها من ناحية، وتصوري لمفهوم استحقاق مفهوم عضوية مجلس إدارة ناد أدبي، بل ومفهوم عضوية الجمعيات العمومية للأندية الأدبية، ولو أننا تذكرنا التجربة الطويلة لمحمد حسن عواد وعزيز ضياء على سبيل المثال قبل أن يصبح الأول رئيسا لناد أدبي والآخر عضوا لمجلس إدارته لتوجب على كل من هؤلاء الأصدقاء الذين يقتعدون مجالس إدارة الأندية الأدبية أن يسائل نفسه عن نصيبه من هذه التجربة التي أهلته للمكان الذي هو فيه، وعن نصيبه من هذه العلاقة العضوية التي كانت تربط أولئك الرواد بالأدب والتي لم تكن علاقة طارئة بحكم المهنة والتخصص العلمي كما لم تكن علاقة هواة يسرت لهم المطابع إصدار ديوان شعر أو مجموعة قصصية أو مكنتهم علاقاتهم من المشاركة في هذه الأمسية أو تلك الندوة.

جال بخاطري هذا المفهوم للاستحقاق وأنا أقرأ ما نشرته عكاظ يوم أمس من أحاديث لبعض الشباب طالبوا فيها بتسليم إدارات الأندية لهم فهم يرون أنفسهم الأقرب لها ممن يديرونها، وإذا كان يحمد لهؤلاء الشباب ما هم عليه من طموح وثقة في النفس فإن مما يؤخذ عليهم غياب مفهوم الاستحقاق المرتبط بالتجربة والعلاقة العضوية بالأدب، وهو المفهوم الذي يمكن أن يمنح طموحهم شرعيته.

ولعل ما أغرى أولئك الشباب بمثل هذا الطموح ما يرونه من واقع كثير من الأندية الأدبية التي باتت عضوية مجالس إداراتها شبيهة بالناقة التي قال عنها الشاعر العربي القديم:

لقد هزلت حتى بدت من هزالها

كُلاها وحتى سامها كل مفلسِ

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140824/Con20140824719284.htm