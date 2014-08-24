هيئة الغذاء ترفع الحظر عن لحوم كينيا

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على لحوم الفصيلة البقرية والضأن والماعز (المبردة والمجمدة) التي يتم تصديرها من جمهورية كينيا إلى المملكة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط كافة.

وأصدرت الهيئة قرارها بتاريخ 17/10/1435هـ، القاضي برفع الحظر المؤقت، واعتمدت منشأة " M/s quality meat packers ltd " لتصدير منتجات اللحوم، كما اشترطت على الشركة المصدرة نزع العظم والغدد اللمفاوية الرئيسية من لحوم الأبقار .

وكان فريق من مفتشي الهيئة قد قام بزيارة جمهورية كينيا للوقوف على حال المنشآت المصدرة للحوم، والإجراءات التي اتخذتها لحمايتها من الأمراض الوبائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها الهيئة على هذه المنشآت, وبناء على توصية فريق المفتشين، واعتماداً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي أفادت بسيطرة جمهورية كينيا على مرض الحمى القلاعية، تم رفع الحظر الذي فرضته الهيئة لدواعٍ تتعلق بسلامة الغذاء.