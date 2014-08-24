تعيين ضابط اتصال للحد من انتشار العمالة السائبة

اتفقت وزارة العمل وشرطة الرياض على تعيين ضابط اتصال بين الفرق التفتيشية للوزارة مع الحملات الأمنية لشرطة العاصمة، وذلك لتطوير آلية التواصل والتنسيق لاستقبال العمالة الهاربة ومجهولي الهوية من الفرق التفتيشية للوزارة التي يصادف وجودها بالمنشآت المخالفة، وضبط ذلك بمحاضر تسليم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، عبدالله العليان، خلال اجتماعه مع نائب شرطة منطقة الرياض، اللواء سليمان السديس، أن الاجتماع حث على تدعيم الحملات الأمنية بفرق تفتيشية من فرع وزارة العمل للمشاركة بالأعمال المنوطة بها ورصد المخالفات العمالية في الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، إلى جانب التنسيق مع الشرطة لتسليم العماله الهاربة ومجهولي الهوية.