سيتمكن السعوديون عقب غروب شمس يوم الاثنين 25 أغسطس من رؤية المرأة المسلسلة في السماء وبالعين المجردة، وحين يكونون بعيدين عن إضاءة المدن وفي مواقع مظلمة بالذات.

وستظهر المرأة المسلسلة، وهو لقب يطلق على مجرة اندرو ميدا كلطخة ضبابية من الضوء في الأفق الشمالي من قبة السماء، ودون استخدام مساعدات بصرية يمكن للراصدين رؤيتها ومراقبة تحركاتها، كما تقول الجمعية الفلكية في جدة.

وأضافت الجمعية أنه إذا لم يتم العثور على مجرة "اندروميدا" المرأة المسلسلة بالعين المجردة وحدها، يمكن للمهتمين بعلوم الفلك ومراقبة الفضاء الاستعانة بالمنظار الثنائي العينية ومجموعة نجوم ذات الكرسي التي تشكل حرف "دبليو" لتحديد موقع تلك المجرة خلال ساعات الليل وفي ساعات الفجر من ذلك اليوم.

يذكر أن مجرة اندروميدا (المرأة المسلسلة) أقرب مجرة حلزونية لمجرة درب التبانة التي تضم كوكب الأرض، حيث تبعد حوالي 2.5 مليون سنه ضوئية، وقطرها يبلغ 200 ألف سنه ضوئية، ولها سطوع ظاهري يجعلها ألمع مجرة في السماء، وتضم مئات المليارات من النجوم، وهي المجرة الوحيدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وتتصدر مجرة اندروميدا أو المرأة المسلسلة أو المرأة التي لم تر بعد، قائمة روايات وكتب الخيال العلمي التي تناولت المجرات والظواهر الفلكية، وتضم اندروميدا نحو 250 مليار نجم، من أهمها سرة الفرس المراق عناق الأرض صدر العذراء والسيف والأنفال.