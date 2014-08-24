اجتماع جدة عن سوريا: العمل على الحد من الأزمات

خلص الإجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة جدة، ظهر اليوم، إلى ضرورة العمل الجاد للحد من الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعدما رأس الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً في جدة على مستوى وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، علاوة على بحث تطورات الأوضاع في سوريا.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف التل.

وكان وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري، قد وصلوا إلى جدة في وقت سابق، وكان في استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

ووفقاً للبيان الصادر بعد نهاية الإجتماع، فإنه تم بحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها بما في ذلك نمو الفكر الإرهابي المتطرف والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية ، وانعكاساتها الخطيرة على دول المنطقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين .

كما جرى في الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وتطورات الأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية ، وقد اتسم الاجتماع بالتطابق في وجهات النظر حيال القضايا المطروحة وضرورة العمل الجاد على التعامل مع هذه الأزمات والتحديات معها وعلى نحو يحفظ للدول العربية أمنها واستقرارها وفي إطار المبادئ التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية .

وذكر البيان اتفاق الوزراء على بلورة الرؤى وعرضها بعد استيفاء الدراسة منها على جامعة الدول العربية لبحثها بشكل موسع مع الدول العربية الشقيقة الأعضاء في الجامعة.