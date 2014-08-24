قادة لا مديرون

لدينا في كل منشأة، وكل وزارة، وكل مؤسسة إدارة خاصة، افتراضية، ربما غير مرئية، ولكن نتائجها ملموسة، ربما إدارة، أو قسم، أو وحدة، يختلف حجمها من جهة إلى أخرى لكن الاسم واحد (إدارة_كل_شيء_تمام)، مهمّة هذه الإدارة، أن تستقبل الأخبار المزعجة، والشكاوى، والانتقادات، وتغلفها بطرق فنية، وتحسن شكلها، وتعيدها إلينا في شكل مقبول وجميل ومقنع.

ارتبطت القيادة بالإنجاز، وهناك أكثر من سؤال مطروح هل القادة يولدون، أم أننا نستطيع أن نصنعهم؟ لو قلنا إنهم يولدون، فإننا نضيّق واسعًا، فغالبًا نسبة الموهوبين لا تتجاوز 2% من المجتمع، ونحن نحتاج أكثر من ذلك، لنعيش، ونتطوّر، إذن القيادة مهارة يمكن صناعتها، وتطويرها، وتعريف القيادة، شيء بسيط، ولكن التطبيق هو الصعب، فالقيادة، هي تحقيق نتائج أفضل، وتدوم بشكل مستمر، من خلال فريق عمل، ليحققوا هذا الإنجاز بالطرق الصحيحة، ولو طبّقنا هذا التعريف البسيط بعناصره الثلاثة، سوف نسأل: هل مسؤولونا قادة؟ هل مديرو العموم عندنا قادة؟ فلنحتكم إلى النتائج، نريد نتائج إيجابية، ملموسة، ومستمرٌ خيرها لسنوات، من خلال فريق يهيّئ ويحمّس ويطوِّر لتحقيقها، بالطرق الصحيحة، بدون دعاية، وبدون تجاوزات، وبأقل التكاليف، ووفق أحسن الطرق.

يُقال إن القيادة لا تتدخل في التفاصيل، بل لها نظرات إستراتيجية، والحق يُقال نعم هم كذلك، يضعون الخطط، ولهم رؤية، لكن بالمقابل ليسوا مغيبين عن الواقع، فهم يعرفون التفاصيل لو سئلوا، بحيث يمكنهم إرشاد الفريق عند الحاجة، ويضعون أهدافًا عملية، ودقيقة، ومحترفة للتفوق، صحيح لهم رؤية، ولكنهم دائمًا يتعلّمون، ويستفيدون من غيرهم.

دور القيادة، فتح فجوة، وإغلاقها، وفتح فجوة أخرى وإغلاقها، يعني لو طبّقنا مشكلة الإسكان على دور القيادة، فعلى الوزارة أن تحدد الفجوة بين الواقع والمأمول في سوق العقار هذا العام، وتسعى جاهدة بفريقها الحالي لردم هذه الفجوة، وبعد ذلك في العام التالي تحدد فجوة أخرى وتسدها.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

(إدارة_كل_شيء_تمام)، يجب أن تغلق أبوابها، في كل دائرة حكومية، وفي كل منشأة تريد أن تحقق شيئًا إيجابيًّا وعلى القيادة فيها، أن تتقبل الأخبار السيئة كما تتقبل الأخبار السعيدة، وتحاول التخلص من الأولى والتوسع في الثانية.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/552627/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86.html