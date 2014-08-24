مراهق ينهي حياته منتحراً وسط عائلته

أقدم مراهق (11عاماً) على قتل نفسه من خلال لف حبل حول رقبته في سقف منزله في منطقة الجوف.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير أنه "عند الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الأحد الموافق 28/10/1435هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ متضمن دخول حدث متوفى يبلغ من العمر 11 عاماً إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وجرى انتقال الضباط المحققين وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وفنيي الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للمستشفى، وبمعاينة الجثة تبين وجود حز حول عنق المتوفى، وبسؤال ذويه أفادوا بأنهم عثروا عليه في أحد الغرف بالمنزل وهو معلق في السقف، ولا يتهمون أحداً بذلك"، وقد تم إحالة الحادثة إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية".