مطوفو آسيا يناقشون خطة الحج مع 115 مجموعة ميدانية

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، اليوم، مع 115 مجموعة خدمة ميدانية، أبرز الترتيبات اللازمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج هذا العام.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف، الدكتور رأفت بدر، إن هذا اللقاء الأول الذي يأتي في إطار استعداد المؤسسة المبكر لموسم حج هذا العام للترتيب والتنسيق المبكر لجميع المتطلبات والإجراءات التي من شأنها توفير الخدمات لضيوف بيت الله الحرام التي تمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان بما يحقق توجيهات حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد الرامية إلى توفير جميع الخدمات والإمكانات لضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة واستقرار وأمن وأمان.

وأفاد أن المؤسسة حرصت على هذا اللقاء لطرح المستجدات التي طرأت مؤخراً على المنظومة الخدمية لحجاج المؤسسة، ومناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لاستقبال ضيوف بيت الله العتيق، علاوة على استعراض ورش العمل والاجتماعات المزمع عقدها في الفترة القادمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، لافتاً النظر إلى أن المؤسسة عمدت هذا العام إلى تطوير مستوى الأداء والخدمات، خاصة في مجالات الحاسب الآلي والتغذية والفرش والموقع الإلكتروني للمؤسسة وغيرها من منظومة الخدمات الأساسية والإضافية.