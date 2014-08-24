هيئة جدة تطيح بوافدة تعرض نفسها على الشباب

تمكنت هيئة جدة من القبض على فتاة وافدة من جنسية عربية تقوم بعرض نفسها على الشباب مقابل مبالغ مالية، وتشترط أن يكون اللقاء في أحد فنادق جدة، كما تشترط تحصيل المبلغ قبل الذهاب إلى المكان.

وأكد المتحدث الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، عبدالرحمن الجابري، أن الوافدة ضبطت متلبسة بجرمها ووجد بحوزتها عدد من الجوالات التي تقوم بتنسيق جريمتها من خلالها، حيث وجد بها أرقام ورسائل توضح علاقاتها المحرمة، وأنها تعمل ضمن شبكة تمتهن الفساد، وأحيلت إلى جهة الاختصاص للتحقيق معها وإيقاع العقوبة الشرعية بحقها.