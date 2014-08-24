53 خلافا قضائيا يوميا بين القطاع الخاص وموظفيه

بمعدل 53 خلافا قضائيا يوميا للقطاع الخاص مع موظفيه، إذ قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الأحد، إنها تمكنت من إنهاء ما يزيد على 12 ألف قضية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وأوضحت أن 1796 قضية انتهت بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها 3530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435هـ حتى نهاية شعبان الماضي 78513 قضية، منها 63026 قضية مدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.