الخدمة المدنية تعلن أسماء 3620 مرشحة لوظائف تعليمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 3620 مواطنة لشغل وظائف تعليمية والمعلنة في 7 / 10 / 1435هـ، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى 100 نقطة موزعة على "المؤهل العلمي ونقاطه 40 نقطة، كفاية المعلمين 40 نقطة، نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة".

وأوضحت الوزارة أن عدد من اجتزن المطابقة النهائية 3572، حيث طلبت الوزارة منهن متابعة موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التكامل الإلكتروني، لتحديد يوم إجراء المقابلة الشخصية، ومَن لم تقم بتحديد البيانات المطلوبة على موقع وزارة التربية والتعليم، أو عدم الحضور للمقابلة الشخصية يعـد ذلك عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف.

وطلبت الوزارة من 48 متقدمة مراجعة أي من فروعها ومكاتبها قبل نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، ومن تجتاز المطابقة ستستكمل إجراءات ترشيحها، ومن لم تحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعـد ذلك عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى تفاصيل النقاط لجميع المرشحات في الإعلان والرغبات المكانية وأولويات الترشيح، مؤكدة أنه يمكن للمتقدمات الدخول في حساباتهن في برنامج جدارة ومعرفة حالة طلبهن.

وبينت الوزارة أنه تبقى 193 وظيفة موزعة على المواد التالية (إدارة 38، حاسب آلي 21، تعدد عوق 37، تدريبات إعاقة 97)، لم تتمكن من شغلها لعدم تقدم من تحمل المؤهلات المناسبة لشغلها حسب دليل التخصصات، أو لم يتقدم عليها أحد في مقراتها.