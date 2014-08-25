الصورة الأولى لعضو الأمر بالمعروف الذي أصابه مراهق

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصورة الأولى لعضوها الذي أصابه مراهق في المنطقة الشرقية، وذلك بعد نحو 20 يوماً من مضي الحادثة.

ويأتي كشفها في سياق تكريمه بمناسبة شفائه، والاحتفاء به، وفقاً لبيان صادر من الهيئة، الذي أوضح أن اسمه هو عماد الزهراني.

وكان المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية دبيخي الدبيخي قد أوضح "تلقى مركز الهيئة شكوى خطية من ولي أمر حدث تفيد بابتزازه وقدم ما يثبت ذلك، وبعد التأكد من صحة الشكوى وأثناء معالجتها واستيقاف المخالف قام بالاعتداء على عضو الهيئة مما نتج عنه إصابات خفيفة ومتوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة". موضحاً "قد تمت إحالة الجاني إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".