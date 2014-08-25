بعد صبر 8 أعوام.. تعويض خسائر الأسهم ابتدأ

قبل أكثر من 8 أعوام، اقتحم العديد من المواطنين سوق الأسهم دون علم ودراية بما يحمله السوق من مفاجآت، مبتهجين بالأرباح التي كان يدرها عليهم السوق من أرباح خيالية وسريعة بارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية حينها، لكن لم يلبث السوق طويلا حتى انهار وذهبت معه أموال "صغار المستثمرين".

اليوم يعود سوق الأسهم ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 11 ألف نقطة، مع سيولة توحي بعودة من المستثمرين الأفراد لدخول السوق من جديد لتعويض الخسائر التي تكبدوها على مدى الأعوام الثمانية، وفقاً لما رصدته "العربية.نت".

وبقراءة سريعة على الشارع السعودي، فإن التفاؤل يسوده من خلال عودة السوق للمستويات السابقة، وأصبح مؤشر السوق حديث الرأي العام منذ افتتاحه صباح اليوم، ما يوحي بعودة الثقة بين السوق والناس.

وفي هذا الشأن شرح محللون "العربية.نت" عودة هذه الثقة، مع شبه تحذيرات أطلقوها.

ومن بينهم المحلل والمستشار الاقتصادي عبدالله كاتب الذي أوضح أن المشاريع الضخمة التي على أرضع الواقع، هي إحدى المسببات التي جعلت المساهم سواء كان مواطن أو مقيم، بشراء الأسهم عبر المحافظ المحلية، إضافة إلى الآثار النفسية الإيجابية لقرار السماح للمستثمر الأجنبي بالأستثمار.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي في السوق السعودي ينتظر هذا القرار من فترة طويلة ولكن حجم وعمق سوق الأسهم السعودي لا يسمح بدخول سيولة ضخمة تؤدي إلي فقاعة وأن الإعلان عن السماح للمستثمر الأجنبي هو هو بعد التوصل إلي دراسة ورؤية واضحة تضمن دخول مثل هذه الاستثمارات بشكل جيد.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال علي الزهراني أن ارتفاع السوق اليوم يعتبر بالخبر الإيجابي ولكن المبالغة في أرتفاع المؤشر العام في مقابل الفترة الزمنية القصيرة التي هي أقل من شهر 140 نقطة إلي مستوى 11 نقطة تعتبر ارتفاعات حادة وتتسبب بجنى أرباح قوية قد يكون لها تأثير على السوق.