سلامة السعوديين في من زلزال كاليفورنيا

أوضحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس أنه لم يتعرض أي مواطن سعودي لأي ضرر نتيجة للزلزال الذي ضرب شمال كاليفورنيا صباح يوم أمس 28 / 10 / 1435هـ الموافق 24 / 08 / 2014م ، مشيرة إلى أن مركز الزلزال حصل في منطقة زراعية وغير مأهولة.

وقال القنصل العام الدكتور فيصل السديري في بيان اليوم إن القنصلية أنشأت غرفة عمليات فور وقوع الحدث لتلقي أي بلاغ أو اتصال أو طلب مساعدة من المواطنين، مؤكداً أنه لم يرد أي بلاغ ولله الحمد حتى إعداد هذا البيان.

وبين أنه تم أيضاً التنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن لتزويد كافة الطلاب في المنطقة بأرقام الطوارئ لدى القنصلية والعناوين على مدار الساعة.