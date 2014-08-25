قصص مساهمين من جرح 2006 إلى شبه دواء 2014

مع استفاقة سوق الأسهم على ما يرغب به متداولوه الذين كانوا أغلب فئات المجتمع قبل نحو 8 أعوام، وتناقص عددهم مع الانهيار الشهير في 2006، ترصد "العربية.نت" أبرز قصص المتداولين مع السوق الذين لم ينسحبوا منه منذ حدوث ذلك الانهيار، عنوانها من جرح 2006 إلى شبه دواء 2014.

إحدى تلك القصص يرويها ثلاثيني لـ"العربية.نت" فضل عدم ذكر اسمه، والتي بدأت بالمجازفة في عام 2005 عندما دخل السوق بـ300 ألف ريال، وخلال 9 أشهر تمكن من توفير أرباح تجاوزت رأس المال، ليصبح في محفظته السوقية نحو 600 ألف ريال.

ويضيف "عندما رأيت تلك الأرباح السريعة دعتني إلى جمع مبالغ مالية عن طريق الأجل اقترب من ثلاثة ملايين ريال، مقابل ضمانات وسندات، وتم إدخالها في محفظتي".

ويوضح "لكن حدث ما كنت أتوقعه، وهو الانهيار الذي تسبب لي بخسارة كبيرة، لتكون محفظتي خالية من الملايين، ولم يتبق بها 30 ألف ريال، ما جعلني في موقف محرج ومضطرب حينها".

ويشير إلى أن الكثير نصحوه بالخروج من السوق دون عودة، وأن يفقد الأمل من دون تعويضه، وبعد تردد رفض تلك النصيحة، وبدأ بمراجعة حساباته المالية بتسديد ديونه ونسيان سوق الأسهم، ونجح في سداد ديونه بشكل تام في بداية العام الحالي، بعدما قلل من مصروفاته الشيء الكثير.

ويؤكد أن "الارتفاع التدريجي للسوق والملحوظ بعد العودة من إجازة عيد الفطر، فتح الأمل له بأن يسترد رأسماله الذي دخل به، وهو 300 ألف، وفرصة لطي جروح 2006".

بينما آخر خسر منزله الذي يملكه من أجل المضاربة في سوق الأسهم في عام 2005، يوضح لـ"العربية.نت" أنه يعيش في منزل مستأجر من حينها، يطمح إلى استعادة منزله بعدما رأى هذا الصعود القوي في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية.

ويشير إلى أنه دخل في سوق الأسهم قبل الانهيار بمليوني ريال، وزادهما بمليون ريال مقابل رهن منزله، لكنه خسر ولم يتبق سوى 50 ألف ريال، وانضم إلى قائمة الخاسرين الذين رفضوا الخروج، وتمكن من الصبر طيلة الأعوام الماضية بصورة لم تخل من المعاناة المادية، معتبراً أن ما يحدث في سوق الأسهم حالياً هو شبه دواء بالنسبة إليه، متأملاً في الوقت ذاته أن يحمل أداء السوق له خلال الأيام المقبلة الدواء الكامل من جروحه في 2006.