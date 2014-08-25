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صالح الشيحي

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

لا تكن سلبيا!

حينما تشاهد ملاحظة تستوجب الإبلاغ عنها ولا تفعل، فأنت تتحول تدريجيا دون أن تشعر إلى شخص سلبي، لا يهتم ولا يعنيه ما حوله. كل الأعذار التي تقنع نفسك بها، غير مقنعة لنا.
ربما استطاعت وزارة التجارة خلال السنة الأخيرة أن تثبت جديتها تجاه شكاوى وملاحظات الناس. وحينما أقرأ عن قيام الوزارة بمداهمة أو معاقبة معرض أو مصنع ـ آخرها قبل يومين حينما أغلقت الوزارة مستودعا في إحدى المناطق يتم داخله جمع الإسفنج الملوث من الحاويات بغرض إعادة تلبيسه ـ أتيقن أن خلف كل بلاغ مواطن إيجابي أدرك واجبه تجاه مجتمعه!
بعث لي مواطن من صالة الانتظار في أحد المستشفيات يقول إن الطبيب دخل في اجتماع وترك المرضى ينتظرون. عشرة مرضى على أقل تقدير. كلهم ـ ربما ـ لزموا الصمت، باستثناء مواطن واحد رفع صوته بالشكوى من خلال موقع للتواصل الاجتماعي، وصل الصوت إلى كل أطراف البلد خلال دقائق. وجد تفاعلا من الكثيرين. هذا المواطن مارس حقه الطبيعي في الشكوى والاحتجاج. إن لم تكن أنت قادرا على ذلك، فلا "تكسّر مجاديف" الآخرين!.
في سياق مماثل، يتقاعس الكثيرون عن التفاعل مع صناديق الشكوى لأنها ـ حسب رأيه ـ مجرد زينة توضع على مدخل الاستقبال. هناك من يقلل قيمة التواصل مع إيميلات الوزارات بحجة أن الشكوى تضيع ولا أحد يلتفت إليها. هذا تصرف سلبي. اترك الناس تمارس حقها الطبيعي!
في المرة القادمة حينما تشاهد أي ملاحظة ينبغي عليك أن تقوم بواجبك كمواطن. افعل شيئا. لا تكن سلبيا. ضرر إهمالهم للشكوى لن يتجاوز إهمالك لها.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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