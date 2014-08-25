مجلس التعاون والمصلحة المشتركة

منذ أن أنشأت الدول الست (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – الامارات العربية المتحدة - الكويت – قطر – البحرين) منظمة مجلس التعاون الخليجي كمنظمة ما دون إقليمية، كانت المصلحة المشتركة هي الهدف الرئيسي من وراء إنشاءها. وتتمثل هذه المصلحة بأهمية المحافظة على أمن واستقرار هذه الدول وخاصة من التدخلات الخارجية الهادفة لإثارة الفوضى في الدول وعدم الاستقرار في المنطقة. وبالفعل نجحت هذه المنظمة الخليجية في العمل الخليجي المشترك والتنسيق على أعلى المستويات مما مكن هذه الدول الست في مواجهة الكثير من التحديات الأمنية بدايتاً من مواجهة السياسة الإيرانية الثورية التي تبنتها الجمهورية الإيرانية بعد الثورة في 1979م. ومن الناحية السياسية استطاعت هذه المنظمة الخليجية عمل الكثير سواءً خلال مرحلة تحرير دولة الكويت من احتلال صدام حسين والوقوف السياسي مع القضايا العربية والإسلامية.

وعلى الرغم من هذه النجاحات المتعددة للمنظومة الخليجية في عدة مجالات أمنية وسياسية، إلا أن هذه الرؤية المشتركة والسياسات المتفق عليها باتت لا تتفق مع الرؤية لدولة قطر التي عبرت منذ عدة سنوات عن سياساتها ورؤيتها للأحداث بطريقة مختلفة عن الصف الخليجي. وهذا يطرح تساؤلاً حول ما الذي دفع دولة قطر لأن تتبنى سياسة مختلفة عن الدول الأخرى في مجلس التعاون خاصة وأن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون لم تتراجع بل على العكس تزايدت نتيجة للأحداث السياسية في الدول العربية والانفلات الأمني والسياسي في العراق وسوريا واستمرار الحراك السياسي والأمني في اليمن وتقدم البرنامج النووي الإيراني بالإضافة لزيادة التدخلات الإيرانية في دول مجلس التعاون سواءً بدعم جماعات وحركات إرهابية ومتطرفة أو باستخدام عملاء ومرتزقه لزرع الفتنة في الدول الخليجية.

اعتقد بأن الرؤية السياسية لدى المنظومة السياسية في دولة قطر هي التي تدفع السياسة القطرية لأن تتبنى سياسة مختلفة عن الدول الأخرى في مجلس التعاون. هذه الرؤية السياسية بدأت تتبلور وتظهر تدريجياً عبر تبني الخطاب القومي اليساري والخطاب الإسلامي السياسي سواءً عبر المواقف السياسية أو عبر الخطاب الإعلامي على الرغم من أن قادة دولة قطر ومنظومتها السياسية بعيدة تاريخياً عن مثل هذه التوجهات السياسية بحكم الموقع الجغرافي والتاريخ السياسي. هذه التوجهات السياسية لدولة قطر جعلتها تتخذ سياسات تؤثر بشكل سلبي بالمنظومة الخليجية وبالأمن الخليجي. فدعم القومية العربية اليسارية يعني دعم الثورات الفوضوية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك دعم حركات الإسلام السياسي يشجع على استخدام الدين لأغراض سياسية ويجعل الإسلام سلعة يستخدمها كل متطرف لتسويق افكاره المنحرفة ودعواته المضللة. فهل دولة قطر غير مدركة لمثل هذه الأخطار الكبيرة والتي ستؤثر بأمنها واستقرارها قبل أن تؤثر بالدول الأخرى.

تبني هذه السياسات الغير محسوبة من دولة قطر لم يجعل دول مجلس التعاون الأخرى تتخلى عن قطر، بل قامت هذه الدول بالتحدث مع قادتها حول أهمية العودة للعمل الخليجي المشترك لما فيه مصلحة الجميع حتى اقتنعت بالتوقيع في الرياض في نوفمبر 2013م على دعم الصف الخليجي والعمل على مواجهة التحديات الخارجية السياسية والأمنية. وعلى الرغم من التوقيع على هذه الاتفاقية، إلا أن دولة قطر لم تلتزم بما وقعت عليه.

ونحن في دول مجلس التعاون نتطلع لأن يكون الصف الخليجي كما كان في الماضي صفاً واحداً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والتدخلات الخارجية. وهذا التطلع مبني على واقع حكمة وهدوء القرار الخليجي الذي يهدف للبناء والاستقرار والعمل الخليجي والعربي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به بعض الدول العربية وأهلنا في فلسطين. وكذلك نتمنى على قادة دولة قطر أن يضعوا كل ما لديهم من سياسات وأفكار عل طاولة البحث والمناقشة في اجتماعات مجلس التعاون بمختلف درجاته. وإذا ما كانت هذه الأفكار والسياسات بناءه فسوف تتبناها الدول الأخرى، أما إذا كانت هذه الأفكار والسياسات غير ذات جدوى فيستغنى عنها لمصلحة أفكار أخرى إيجابية. هذه التطلعات بعودة قوية للعمل الخليجي المشترك ينتظرها الشعب العربي الذي أرهقته الشعارات والخطابات الثورية والحركات والجماعات المتطرفة والإرهابية ويريد الفكاك منها ليبني مستقبل اجياله بتفاؤل وإيجابية.

