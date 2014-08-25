مشعل بن عبدالله: جائزة مكة تقديراً لخالد الفيصل

أوضح الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة أن حفل تكريم الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في حفل جائزة مكة للتميز، سيقام مساء بعد غد بفندق هيلتون جدة، تقديراً من القائمين على الجائزة ومن أهالي المنطقة كافة على ما بذله من عطاء تكلل بتحقيق الإنجازات إبان توليه إمارة المنطقة.

وقال في تصريح صحافي" نحن في المناسبة نحاول أن نعبر ولو بشكل بسيط من خلال تقديم جميع فروع الجائزة ولأول مرة منذ انطلاقتها لشخص واحد، عن حجم الإنجاز الذي تحقق في الحقبة الزمنية التي تولى فيها الأمير خالد الفيصل مهام إمارة المنطقة، مؤكداً أن هذا التكريم مستحق ويقدم لوزير التربية والتعليم عرفاناً منا وامتنانا لما قدمه لمنطقة مكة المكرمة ولأبنائها، وأيضاً لما بذله من جهود تكللت بالنجاحات فيما يتعلق بالخدمات الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن، أو تلك التي شملت القطاعات المعنية بالعلم والتقنية والاقتصاد والثقافة والعمران وغيرها".

وأضاف " إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، حث على التميز في جميع مجالات العمل، ويسعى دوماً إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهم في علو شأن المملكة ومستوى الإنسان فيها والارتقاء به في جميع المجالات المختلفة، ونعده بأن نحقق له جميع توجيهاته وتطلعاته الكريمة ".

ولفت إلى أن الأمير خالد الفيصل استحق هذا التكريم بكل جدارة نظير ما قدمه من عطاء وبذله من جهد، وما قدمه في عمله خلال فترة توليه إمارة منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن التكريم له وإن كان في جميع الفروع للجائزة، إلا أنه يستحق أكثر من ذلك .

وأبان أن جائزة مكة للتميز في هذا العام مُنحت بشكل استثنائي لرجل استثنائي، وتم تركيز الخيار فيها على شخصية واحدة، والمتمثلة في سمو الأمير خالد الفيصل، نظراً لما تتسم به شخصيته بالجدية في العمل وبالفائدة القصوى للإنسان السعودي، بدون محاولة الاشتهار أو التحدث بإسهاب عن أفعاله العظيمة.