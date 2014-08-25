هل نستعد للمشي.. يا وزارة النقل؟

العمل في مشاريع تطوير النقل العام في السعودية يسير على قدم وساق، ومنذ أربعة أعوام والمدن السعودية الرئيسة تعيش أزمة مرورية خانقة، نتيجة الحفريات ونزع العقارات وإغلاق الطرق، الأمر الذي دفع بلجان حكومية في الرياض إلى عمل دراسة لتغيير وتعديل أوقات دوام المدارس خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع «مترو الرياض».

لاشك في أن مشروع النقل العام هو أضخم مشروع ينفذ على مستوى البلاد، وتقدر كلفته بأكثر من 300 بليون ريال، فيما ينتظر أن ترتفع عوائده المالية إلى 900 بليون ريال، ومشروع النقل العام ينفذ توازياً مع مشاريع القطارات لربط المدن السعودية فيما بينها، فهناك قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وقطار الشمال بالجنوب، وهناك مشاريع ربط أخرى بين المدن، والحقيقة أن السعودية استيقظت متأخرة لتلحق بركب العالم في مجال تنوع وتعدد وسائط النقل، فهي من جهة محاولة لتخفيف حركة الزحام الذي تسببه المركبات وطرق النقل العشوائية، فالشوارع السعودية تسير عليها 13 مليون مركبة، منها 300 ألف سيارة أجرة تجوب الشوارع داخل المدن، ومئات السيارات الخاصة التي تحمل الركاب من المطارات وتسير في الطرق السريعة تقطع المدن، وهي أيضاً محاولة لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات دخان عوادم السيارات التي لوثت هذه الشوارع ونشرت الأمراض.

هذا المشروع الاقتصادي الضخم ليس أمراً سهلاً، ولا ينتهي فقط بإنشاء المشروع وتشغيله، وإنما على مختلف الجهات أن تبدأ في خط متواز، برامج توعوية متعددة عن أهمية استخدام وسائل النقل العام للمجتمع والمسؤولين ومديري الإدارات الحكومية وموظفيها، وتحسين مستوى الحافلات بما يتلاءم مع المستويات كافة، وليس فقط تخصيصها للطبقة الكادحة. ويجب أن توضح وزارة النقل مصير حافلات خط البلدة، وموقفها من هذا المشروع، هل ستبقى أم ستنتهي، أم يتم استبدالها؟ كل هذه الاستفسارات من الضروري أن توضحها، ولا تفاجئ الناس بها مثل أي قرارات. وكيف ستعمل سيارات الأجرة؟ وما مناطق تحركها؟ وهل ستبقى على حالها تجوب الشوارع تهدر الوقود؟ وما مصير النقابة العامة للسيارات التي تنضوي تحتها حافلات نقل الحجاج؟ وهل ستبقى أم ستنتهي أو ستقلص حافلاتها، أم تتم مطالبتها بتغيير أسطولها؟

الجهات الحكومية التي تعمل لأجل تنظيم حركة المرور لتنفيذ المشروع، عليها أيضاً أن تتعاون فيما بينها لإخراج الشكل النهائي لهذا المشروع وآلية العمل، وما هو وجه النقل العام في السعودية؟ وكيف سنتخلص من السيارات الخاصة التي تتجمع أمام المطارات لنقل الركاب وفي مواقف المعتمرين في مكة والمدينة والسير على الطرق الطويلة؟

المسؤولون في وزارة النقل كان الأجدر بهم أن يبينوا المكاسب الاجتماعية للناس، إلا أن مسؤولي النقل على رغم تجربتهم القديمة، فإنها بقيت وزارة بطيئة الحركة في تطوير مشاريع النقل، وإن طرحت مشاريع فهي لا تعرف كيف تديرها أو تراقبها، وليس لها رؤية وتجارب ونماذج خارجية ومعايير يمكن تطبيقها.

حتى الآن الخريطة غير واضحة للنموذج الذي تستخدمه في مشاريع النقل الجديدة، هل هي التجربة الهندية، فالهند لديها شبكة نقل عام متنوعة ومختلفة من قطارات ومترو وحافلات وسيارات أجرة، حتى «الركشة» وعربات دفع يدوي للبسطاء، ودراجات أيضاً لنقل الركاب، والحال كذلك في مصر التي لديها وسيلة نقل عام متطور وقديم، والنماذج متعددة، ومنها ما هو فوضوي وشعبي وغير منظم، وهناك تجارب النقل في دول مثل ماليزيا وسنغافورة، بوصفها دولاً آسيوية، وفي الغرب، ألمانيا وأستراليا ولندن ونيويورك ومدن عالمية أخرى، فأي نموذج سنراه في نهاية المشروع.

مشروع النقل العام لا يقتصر على المشروع نفسه، بل يتوجب أن تصاحبه مكونات أخرى تكمل دوره وتسهم في نجاحه، من تخصيص مواقف للحافلات وطريقة بيع التذاكر وحجز المقاعد، وأماكن للمشاة آمنة تمكنهم من الوصول إلى أماكن وقوف الحافلات وسيارات الأجرة، وحتى أماكن سير القطار. إلى بقية الخدمات المساندة من محال و«كافتيريات» مجاورة لخدمة الركاب.

في دراسة أعدها معهد فيكتوريا لتخطيط النقل، أشار إلى أن حافلة واحدة تحمل الناس، أكثر كفاءة من سيارة تحمل شخصاً واحداً بما يقارب ست مرات، كما أن اتخاذ وسائل النقل العامة يوفر على الأسرة المتوسطة أكثر من 6 آلاف دولار من نفقات السيارة سنوياً. كما يسهم تطوير خدمات النقل العام وفق جمعية النقل الأميركية، في تغيير المشكلات الصحية المتزايدة التي تنتج من استخدام السيارات والشاحنات، وانخفاض نسبة الحوادث المرورية.

في الولايات المتحدة الأميركية حينما يستخدم 10 آلاف شخص النقل العام، فإنه يوفر في نهاية العام نحو 3 ملايين غالون من البنزين.

مشروع النقل العام المزمع تنفيذه ليس ترفيهياً ولا شكلياً، يجب أن تكون الغاية منه خفض نسبة استهلاك الوقود في السعودية، الذي بلغ مستويات خيالية ومبالغة ومخيفة، وهذا الأمر يحتاج إلى التحرك سريعاً، فبحسب أحدث تقرير، يواجه استهلاك الطاقة انخفاضاً كبيراً في الدول الصناعية والمتقدمة، فبينما تراجع متوسط استهلاك الطاقة في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية إلى 32 في المئة، في المقابل ارتفع استهلاك الطاقة في السعودية إلى 48 في المئة من الكمية المنتجة. وعلينا أن نسهم في تقليص عدد السيارات التي تتحرك نحو العمل، والمساحات الكبيرة التي تستخدم مواقف لها، هذا يعني أنه يجب إلغاء هذه المواقف أو فرض رسوم عليها، بما يساعد في خفض استخدام السيارات الخاصة للذهاب إلى العمل والتسوق.

لا يمكن أن ينجح مشروع يعمل بمفرده بعيداً عن إسهام أصحاب الرأي والخبرة ومَهرة الإعلان والإعلام التوعوي، ولا يمكن أن يرى النور بفاعلية أكثر ما لم تتعاون الجهات الحكومية كافة، يكفي أنه استيقظ متأخراً، ولا نريد بعد إنجازه أن يبقى معطلاً غير قادرين على إدارته أو تشغيله، كما هو حاصل الآن مع مشروع قطار المشاعر، أنشأنا المشروع قبل أن نخطط لكيفية إدارته وتشغيله، فتخيلوا مشروعاً أنفق عليه بلايين الدولارات، لا يعمل سوى خمسة أيام! وعلى الجهات الرقابية من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى وكل جهة معنية بتطوير الخدمات أن تسهم وتتعاون في وضع برنامج لتشغيله، وأيضاً لتطوير مكوناته. ما لم تتحقق النقاط التي أوردتها فمن الآن أقول لكم إن مشروع النقل العام سيتحول إلى أكبر متحف لعرض «السكراب».



نقلاً عن صحيفة "الحياة"