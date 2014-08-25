وزراء خارجية الخليج يعقدون اجتماعهم الاعتيادي السبت

علمت "العربية.نت" أن اجتماع السبت المقبل في جدة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ليس مخصصا لمناقشة تنفيذ "اتفاق الرياض" المتعلق بالأزمة القطرية، وإنما هو اجتماع اعتيادي في دورته 132 والذي كان مجدولاً مسبقاً.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" "إن ما أثير حول الاجتماع أنه مخصص لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض، ليس دقيقاً، وإنما اجتماع لمناقشة الأعمال المدرجة سابقاً".

وأضافت: "اتفاق الرياض، ستتم مناقشته على هامش الاجتماع الأساسي".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن الدورة العادية للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظراً لما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات ومستجدات تتطلب تشاورا مستمرا وتعاونا دائما بين دول المجلس.

وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة الى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية المكلفة.

وكان وزراء خارجية دول المجلس عقد في 13 آب/أغسطس اجتماعاً في جدة، تم من خلاله مناقشة الأوضاع في المنطقة.

وأوضح الزياني في تصريح صحفي حينها أن وزراء خارجية دول المجلس أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعا، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه هذا اليوم في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض.

