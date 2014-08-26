أكثر من 11 مليون ريال لنظافة مدارس مكة المكرمة

تبدأ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة غداً صرف أكثر من 11.5 مليون ريال لصالح الدفعة الأولى من الميزانية التشغيلية للمدارس لتهيئتها ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وبين مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز الثقفي أنه سيتم صرف بند النظافة للمدارس وفقاً لتعليمات الصرف من ميزانية العام الجاري(مخصص الفصل الدراسي الأول(بند النظافة)، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ المبالغ لحسابات مديري ومديرات المدارس عن طريق البنوك.

لافتا النظر إلى أنه سيتم تحصيل المبلغ خلال اليومين القادمين وذلك بحسب نظام البنك في الإيداع، مبيناً أنه تم التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالتأكد من ورود المبالغ في حساباتهم والعمل بالصرف منه وفقاً لتعليمات الصرف.