إغلاق مخبز يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالزلفي

أسفرت حملات وزارة التجارة والصناعة الرقابية على المنشآت والمحال التجارية عن ضبط مخبز في محافظة الزلفي يستخدم مواداً فاسدة في إعداد المعجنات والحلويات، تديره عمالة مخالفة بمشاركة أطفالها، إلى جانب رصد المراقبين استغلال المقر المتورط لأسماء تجارية غير مسجلة، فيما تم استدعاء مالك المقر للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ورصد المراقبون خلال مداهمة الموقع عددا من المخالفات تمثلت في استخدام المخبز كميات كبيرة من الطحين والزيوت منتهية الصلاحية في إعداد المعجنات والحلويات، إضافة إلى ضبط كميات مع العجين الملوث على أرضية الموقع، إلى جانب وضع أكياس الطحين بالممرات وتحت أقدام العاملين.

كما اتضح لمراقبي الوزارة أن العمالة التي في المقر تحمل مهنا غير متخصصة بالمخابز، إضافة إلى استخدامها أدوات متهالكة تراكمت الأوساخ عليها، مع انتشار القوارض بين جنبات المقر الذي لا تتوافر فيه أدنى الاشتراطات الصحية وشروط السلامة، واستخدام مطبوعات أغلفة بأسماء غير مسجلة تجارياً بهدف تسويق وبيع الكميات داخل وخارج المحافظة.