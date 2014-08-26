السعودية .. القبض على خلية محرضة

أعلنت وزارة الداخلية القبض على ثمانية أشخاص غرروا بصغار في السن للانضمام إلى داعش، وسط تأكيدها على استمرار حملاتها ضد هؤلاء الأشخاص.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور تركي في بيان له اليوم، إن "الجهات الأمنية باشرت أمس عملية أمنية بمحافظة تمير، نتج عنها حتى الآن القبض على 8 ثمانية مواطنين ممن يقومون بالتغرير بحديثي السن للانضمام للمجموعات المتطرفة في الخارج، خاصة بعد تذمر عدد من ولاة الأمور من هؤلاء المحرضين، وتثبت الجهات الأمنية من قيامهم بذلك، وسوف تطبق بحقهم الإجراءات النظامية، ومازال الموضوع محل المتابعة الأمنية".

وفي السياق ذاته أكد رئيس حملة السكينة عبدالمنعم المشوح لـ"العربية" أن ما أعلنته الوزارة يدل على هناك ارتفاع في نسبة وعي المجتمع في مواجهة الإرهاب، التي عملت عليه السعودية خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وأوضح أن شكوى الأهالي هو مؤشر إلى أن المجتمع متماسك بمكتسباته، التي يحاول إفسادها المتطرفين فكريا، ويدل على المجتمع السعودي في مرحلة متقدمة في مواجهة الإرهاب الذي سيزول لا محالة.

بدوره أشاد المتخصص في الجماعات التكفيرية الدكتور منصور الشمري، بدور الأهالي في التبليغ عن مثل هؤلاء الأشخاص. مؤكداً في الوقت ذاته خلال استضافته في نشرة التاسعة على قناة العربية أن دليل بحرص الأهالي على توفر الأمن والأمان في ظل ما يشاهدوه في الدول المجاورة. كاشفاً أن هناك أسماء أخرى سيتم كشفها خلال الأيام المقبلة والتي ساهمت في تغرير صغار السن.