القبض على 5 عرب حاولوا التسلل للسعودية

ألقت دوريات حرس الحدود القبض على 5 متسللين من جنسيات عربية، حاولوا الدخول للسعودية عن طريق الحدود مع الكويت والإمارات.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد البحري خالد العرقوبي إن الدوريات البرية التابعة لكل من قطاع حفر الباطن والبطحاء والخفجي تمكنت من إلقاء القبض على 5 متسللين عرب الجنسية حاولوا التسلل الى الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية وعلى الفور تم القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق وجاري التعامل معهم حسب النظام.

وأضاف بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع القطيف استجابت لنداء استغاثة لقارب تعطل بعرض البحر على متنه عدد 2 بحارة سعوديين وعلى الفور تم تقديم المساعدة لهم وقطرهم الى مراكز النزول.

