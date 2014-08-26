أنا لا يهمني إقامة المحاكم المتخصصة لمجرد قيامها، والتي تأخرت عن موعدها ثلث قرن بفعل فاعل، نعم نحن بأمس الحاجة للمحاكم العمالية التي تقوم بدورها الغائب لجان تسوية الخلافات العمالية من حيث الحقوق والأجور وعقود العمل والفصل والإصابات، وبأمس الحاجة إلى محاكم الأحوال الشخصية لقضايا الوقف والزواج والطلاق والنفقة والعضل والوصية والإرث والتركة، وبحاجة أكبر للمحاكم التجارية لفض المنازعات التجارية والنظر في الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية كالإفلاس والاحتكار والحجر، لكن ما يهمني أكثر هو تدريب القضاة والكوادر البشرية التي سوف تقوم بهذا الدور في هذه المحاكم، وخصوصا قضايا المحاكم العمالية والتجارية التي كانت تقوم به لجان قضائية لديها خبرات طويلة تقوم على فقه الواقع وتعتمد أنظمة العمل والتجارة السعودية.

أين هي مراكز التدريب الحديثة التي قامت بهذا الدور لتجهيز هذه المحاكم بالكوادر المطلوبة؟

منذ بدء تطوير القضاء، صدرت عدة أنظمة عدلية إكمالا للمسار التشريعي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، لكن الجانب التشريعي، وهو «النص» القانوني الذي سوف يحكم من خلاله من سيكون على منصة القضاء، ظل مهمشا تماما، في الوقت الذي كان يفترض أن يسبقه مدونات قضائية مكتوبة تنظم القضايا الأسرية والمالية والجنائية بنصوص قانونية (وفق الشريعة)؛ لإنهاء حالة التباين في الأحكام، ولتمهيد الطريق أمام القاضي المتخصص للفصل في الخصومة مع توفير الوقت والاجتهاد والبحث.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"