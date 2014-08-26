انفجار بالمدينة المنورة يقتل 6 أشخاص والبحث مستمر

قُتل ستة أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم في المدينة المنورة، ولا تزال فرق البحث عمليات الدفاع المدني مستمرة في عملية البحث حتى فجر الأربعاء.

وأوضح بيان صادر من إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنه "في تمام الساعة 9:13 من صباح اليوم، وقع انفجار بأحد خزانات الغاز البترولي المسال أثناء أعمال الصيانة والاختبارات الفنية من قبل شركة بن لادن المشغلة لموقع خزان الغاز البترولي المسال وشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" والذي كان مغلقا لأعمال صيانة الخزانات والواقعة في منطقة الخدمات بحرم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة ما أدى إلى اشتعال النار بمبنى الخزانات وتضرر المنطقة المحيطة".

وأضاف البيان: "نتج عن الحادث مبدئيا وفاة 5 أشخاص إضافة إلى تضرر بعض المركبات في المنطقة المحيطة بالموقع فيما لم يتم تسجيل أي إصابات". مؤكدا على عدم تأثر المبنى الرئيسي للمستشفى بما فيه من مرضى أو معدات حيث إن جميع الخدمات الطبية المقدمة تعمل بصورة طبيعية علما أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث.



