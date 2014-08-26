فريق من هيئة حقوق الإنسان يزور دار تربية البنات بجدة

قام فريق عمل من القسم النسوي بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بزيارة تفقدية لدار التربية الاجتماعية للبنات بمحافظة جدة، والذي رصد من خلال الزيارة كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة دار التربية للنزيلات وهن من فئة الأيتام وذوي الظروف الخاصة.

وأشار الفريق إلى أن دار البنات يخصص لجانا في علم النفس وتقويم السلوك للتعامل مع مختلف المشكلات التي تواجهها الإدارة مع النزيلات.

وقالت مديرة القسم النسوي بفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة جواهر النهاري إن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود القسم النسوي بهيئة حقوق الإنسان تنفيذا لخطة الفرع لهذا العام الذي اعتمدها المشرف العام بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة مازن بترجي، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها دار تربية البنات بجدة لفئة اليتيمات.

