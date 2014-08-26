دعسه بسيارته متعمداً حتى الموت بالقطيف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة القطيف محمد بن منصور بن أحمد التاروتي (سعودي الجنسية)، والذي أقدم على قتل عبدالله بن أحمد بن ناصر أبو سرير (سعودي الجنسية)، وذلك بدعسه بسيارته حتى فارق الحياة إثر خلاف حصل بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني محمد التاروتي اليوم الثلاثاء، بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.



