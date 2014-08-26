مشروعات بلدية في الحدود الشمالية بـ41 مليون ريال

وقع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد عقود ترسية عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة المعتمدة في ميزانية الأمانة للسنة المالية الحالية بأكثر من 41 مليون ريال، لخدمة المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة الحدود الشمالية خليل العنزي أن عقود المشروعات الحيوية اشتملت على مشروع إنشاء مباني بلدية ومرافق عامة بالشريم وتبلغ قيمة العقد 1.8 مليون ريال، ومدة تنفيذه 360 يوماً، وإنشاء مبنى بلدية ومرافق عامة بالشريم وتبلغ قيمة العقد ( 798.375) ريالا ومدة تنفيذه (270 يوماً)، ودراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة لها طريف وتبلغ قيمة العقد ( 4.140.000) ريال ومدة تنفيذه (1095 يوماً)، ومشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بطريف العقد الأول وتبلغ قيمة العقد (3.142.500) ريال ومدة تنفيذه (360 يوماً ) بالإضافة إلى لتحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بشعبة نصاب وتبلغ قيمة العقد ( 2.335.000) ريال ومدة تنفيذه ( 540 يوماً ).

وشملت الترسيات لمشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بشعبة نصاب (المرحلة الثانية) وتبلغ قيمة العقد ( 2.343.300) ريال، ومشروع سفلتة مخططات المنح بمدينة عرعر وتبلغ قيمة العقد (10.034.650) ريالا، ومشروع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات بلينة وتبلغ قيمة العقد (286.800) ريال.

وتضمنت المشروعات تحسين وتجميل مداخل الأمانة والبلديات بمدينة عرعر طريق الملك عبد العزيز والملك فهد، وتبلغ قيمة العقد 11 مليون ريال ومدة تنفيذه ( 360 يوماً ) ومشروع إنشاء مبنى الشؤون الفنية لبلدية محافظة رفحاء بقيمة تجاوزت 4 مليون ريال.

