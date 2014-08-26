قبض الراتب وإهمال الواجب؟!

تحظر التعليمات عمل الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية في المستشفيات الخاصة، وتوجد غرامات توضع ضد المستشفى الخاص الذي يتعاقد مع طبيب يعمل لدى الدولة، وتم استثناء الأطباء الاستشاريين الذين يدرسون في كليات الطب بضوابط تنظم عملهم وتلزمهم بعدم مخالفتها وإلا طبق عليهم الحظر والغرامة.

وواقع الأمر أن العديدين من الأطباء الاستشاريين التابعين لكليات الطب في الجامعات يعتبرون إضافة جيدة للمستشفيات الأهلية، ووجودهم فيها يخدم مصلحة المرضى ومصلحة المستشفى ومصلحة الطبيب نفسه على قاعدة «بارك الله فيمن نفع وانتفع»، ولكن مع وجوب التزام أي أستاذ جامعي يدرس في كليات كالطب بواجبه نحو طلابه وطالباته، ونحو جامعته وكليته، ونحو المرضى الذين يراجعون العيادات الطبية الجامعية التابعة للمستشفى الجامعي، فلا يخل بواجب تدريس الطلبة بتفانٍ وإخلاص وفق الجدول الجامعي المكلف به، ولا بمتابعتهم في دراساتهم وبحوثهم وتطبيقاتهم الميدانية، وأن يحلل كل ريال يأخذه مقابل عمله بالجامعة، فمن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل، ولا سيما بعد أن أصبح الكادر الجامعي مجزيا وبدلاته يسيل لها لعاب الدب القطبي، وهم يستاهلون ذلك وأكثر، فإذا بقي عنده وقت ونشاط يستطيع بها العمل في المستشفيات الخاصة، فإن ذلك من حقه، وما يجنيه من فوائد هي حلال زلال؛ لأنه اكتسبها بموهبته وحذاقته وتفوقه، وفي وقت يكون قد أدى قبله عمله الرسمي كاملا غير منقوص، أما الذي نسمعه عن وجود أطباء استشاريين جامعيين يدورون على المستشفيات الخاصة مثل «الهيلوكبتر» للعمل في عياداتها، فتجد الواحد منهم يعمل يوميا في مستشفيين أو ثلاثة، أو في مجمع عيادات طبية ينشئها مع زملاء له، تاركا جدوله الدراسي وطلابه وطالباته، موكلا أمر تدريسهم إلى المحاضرين والمعيدين أو إلى زملائه من الأطباء الأستاذة المتعاقدين، وإن تفضل وزار في أسبوع من بعد الظهر العيادة الخاصة بالمستشفى الجامعي، فإنه يدور فيها كالمصروع لمدة ساعة ثم ينفلت إلى داره لكي يتغذى ويرتاح حتى يباشر في عيادته بالمستشفى الخاص، غير آبه بواجبه وعمله الأساسي، فإن في هذا السلوك عدم أمانة وتفريطا في أداء الواجب، فكيف يحلل أمثال هؤلاء الرزم أم خمسمائة التي يستلمونها في نهاية كل شهر أو توضع في حساباتهم من قبل جامعتهم، وهل يعتبرونها هدية أم شرهة أم حقا مكتسبا لا يجب عليهم أداء ما يقابله «إن هذا لشيء عجاب»؟!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"