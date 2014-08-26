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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

وإنّما الأمم الأخلاق

هل نحن في هذا البلد سعوديين ومقيمين على خلق قويم ؟ الجواب مع الأسف سلبي، وأنا بالطبع لا أعمم ولكن الخير يخص والشر يعمّ، وهناك العديد من الظواهر تدلل على ما أقوله وتؤكده، وفي مقدمتها عدم الانضباط والأمان في الشارع والأسواق نهارا وليلا فالكل معرّض للعدوان والسرقة والنساء بالذات ضحايا للتحرّش الجنسي، ومن يسلم ممّا سبق قد يصاب أو يقتل من مفحّط، ثمّ هناك الذين يتقمصون لباس المحتسبين ويفتئتون على ولاة الأمر باستفزاز الناس وإرهابهم ومن يجلس في بيته ويستخدم الانترنت يفاجأ ويصدم بما في وسائل الاتصال الاجتماعي وخاصة تويتر من بذاءة وشتائم وقبح، ويقع على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تردع المنحرفين وتقي النّاس شرّهم، وعليها أن تنشر الانضباط في الأسواق والشارع، وقد خطت أخيرا خطوة في هذا الصدد إذ يقال إنّها أحالت 146 حسابا في موقع التواصل الاجتماعي لهيئة التحقيق والادّعاء العام، وذلك بعد أن رصدت استغلالهم للموقع في نشر الفساد والشذوذ، وفي نفس الوقت صرّح مسؤول بالهيئة أنّ جرى حجب بعض المواقع، وتبقى ظاهرة لم أتحدّث عنها، وهي فقدان روح التسامح لدى الجميع في التعامل مع الآخر، بل وعدم احترام حقّه في الحياة، وهذه مهمّة يقع تقويمها على المجتمع بأسره.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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