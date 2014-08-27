أمين "التعاون" يكشف آخر مستجدات "الأزمة القطرية"

كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، آخر مستجدات الأزمة الخليجية مع قطر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا" على هامش حضوره افتتاح ورشة عمل "بناء المجتمع والمبادرات الشبابية" في المنامة صباح اليوم.

وقال الزياني إن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي "يتداولون حالياً" المحضر النهائي المرفوع مؤخراً من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الخاص بحسم الخلافات مع قطر.

وأوضح الزياني أن العملية مستمرة فيما يخص "ملف قطر" وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض دون الإدلاء بتفاصيل إضافية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعهم الاعتيادي السبت المقبل في جدة، وهو واحد من 5 اجتماعات وزارية دورية خلال 2014 لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، إضافة إلى الوضع الراهن في المنطقة والمبادرة اليمنية.