الزي الجديد.. الانشغال بالشكليات!

قرأت في إحدى الصحف تحقيقا يتضمن شكوى صادرة من بعض أصحاب محلات بيع الأزياء المدرسية التي تحرص وزارة التربية والتعليم ومن قبلها الرئاسة العامة لمدارس البنات قبل توحيد التعليم العام تحت قيادة واحدة، على أن يكون زيا موحدا في كل مرحلة من مراحل التعليم العام الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث لكل مرحلة زي وذلك منعا للتفاخر والبهرجة أو لبس ما يليق أو يتعارض مع الحشمة.

وكان سبب الشكوى أن الوزارة عممت على مديريات التعليم باختيار زي جديد ذي مواصفات وألوان محددة ترى أنه أفضل من الزي الحالي، فسارع أولئك التجار لشراء الأقمشة وتفصيل مقاسات ذات أحجام مختلفة لبيعها على أولياء أمور الطالبات في المراحل الثلاث، كما أن بعض الأسر سارعت إلى شراء الأقمشة وتفصيل أزياء لبناتها توافق المواصفات التي طلبتها الوزارة، ولكن الجميع فوجئوا بأنه تم تأجيل تبديل الزي وأنه سوف يتم الاستمرار في ارتداء الزي الحالي، حتى إشعار آخر.

وبطبيعة الحال فإن أحدا لا يلوم أصحاب محلات الأزياء المدرسية على مبادرتهم لتوفير أقمشة الزي الجديد، ولو لم يفعلوا لبدأ العام الدراسي ووجه اللوم لهم ولأخذت الأسر تزاحم على محلات الخياطة لتفصيل الأزياء لديها، كما أن الأسر التي سارعت لشراء الأقمشة والتفصيل «قبل الزحمة» هي أيضا قامت بعمل جيد ومسؤول، ولكن ما ينبغي معالجته هو أن خطوة تغيير الأزياء هي خطوة شكلية تماما لأن الأزياء الحالية لا عيب فيها بل إنها تحقق كل ما هو مطلوب من حشمة وألوان موحدة وبساطة وعدم تكلف فما هو الداعي إلى تغيير الأزياء أصلا والتعميم بفرضها اعتبارا من بداية العام الدراسي 1435/1436هـ، ثم التراجع عن الخطوة بعد توريط بعض التجار والأسر في شراء أقمشة الزي البديل وعدم توفير أقمشة الزي الحالي باعتباره حسب تعميم الوزارة سوف يصبح خارج الخدمة؟ وما هي الفوائد التربوية والتعليمية والعلمية والحضارية الناتجة عن الانشغال بالأزياء المدرسية وما علاقة ذلك كله بالخطوات المنشودة لتطوير التعليم العام ليواكب ما يشهده الوطن من حضارة ونمو، ألم يكن بالإمكان البدء بالأهم وإرجاء الأمور الشكلية وعدم اشغال إدارات التعليم والأسر بها لا سيما إذا كان لتلك الأمور تكاليف وأعباء مالية على الأسر لأن بعض الطالبات الفقيرات ربما تكون في الصف الأول المتوسط على سبيل المثال فترتدي زي المرحلة المتوسطة فإذا نجحت للصف الثانوي استعملت الزي نفسه مع معالجته وتطويله قليلا عن طريق والدتها لأن والدها لا يملك ما يكفي لشراء زي جديد في كل عام دراسي فكيف تكون أحوال مثل هؤلاء البنات إذا ما أخذنا نغير الأزياء المدرسية حسب المزاج ثم نعدل عن التغيير حسب المزاج أيضا؟!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"