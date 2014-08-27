السعودية تطلق مسابقة أفضل مؤذن في العالم الإسلامي

تستعد السعودية لإطلاق مسابقة نوعية جديدة تمثل الهوية الإسلامية لأفضل مؤذن في العالم الإسلامي تحت مسمى (مسابقة بلال بن رباح).

وأوضح الدكتور علي الشمراني مالك الحق الفكري والأدبي لمسابقة بلال بن رباح لأجمل صوت مؤذن أن فكرة المسابقة التي حملت اسم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح تأتي إحياء لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتجمع أكبر عدد من شباب العالم الإسلامي في ملتقى ديني ثقافي مع أكبر علماء ومشايخ الدين والتقارب وتعلم أصول وقواعد الشريعة الإسلامية.

وأشار الشمراني إلى أن من أهداف المسابقة تبين أهمية الأذان في الدعوة إلى الصلاة ونشر هذه التعاليم بصورتها الصحيحة إلى بلدان المشاركين بالمسابقة وحثهم بأن الإسلام هو دين السلام والمحبة والإخاء والأمان، وحث الشباب وجميع المسلمين لتلبية دعوة الصلاة وتلبية النداء في وقتها، وتعلم شباب الأمة الإسلامية أحكام وقواعد وأصول الأذان ونشرها بالصورة الصحيحة في بلدانهم.

وشدد الشمراني أن المسابقة تهدف إلى تقارب وتعارف شباب العالم الإسلامي بثقافة ديننا الحنيف وما يدعو من سماحة ووسطية ونبذ العنف والإرهاب وحث العالم الإسلامي بأن الأذان هو الدعوة إلى الصلاة وهو نداء الإسلام إلى الفلاح ونبذ التطرف والتعصب.

وأشار الشمراني أن مسابقة بلال بن رباح ستقام في مدينة الرياض وتضم في لجنة التحكيم ثلاثة أعضاء من مشايخ الدين وتحت إشراف أحد أكبر الدعاء في العالم الإسلامي، مبينا أن الفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة سن 25 سنة الى 45 سنة.

وحول إجراءات المشاركة في المسابقة قال الدكتور علي الشمراني مالك الحق الفكري والأدبي لمسابقة بلال بن رباح أن على الراغب في المسابقة الدخول على موقع المسابقة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وهو( www.belalbnrabah.com ) الذي سيدشن قريبا، حيث يقوم المتقدم بتعبئة استمارة المشاركة بالمسابقة والمتاحة للجميع والمتضمنة البيانات الشخصية وشروط المسابقة مع إرسال مقطع صوتي مسجل بصوت المشارك على الموقع ويتم استقبالها من اللجنة المختصة من الشيوخ لفرز وتصفية الأصوات.

مبينا أن المسابقة عبارة عن ثلاث مراحل وفي كل مرحلة يتم تصفية أفضل 20 متسابق ليصبح الإجمالي بالمرحلة النهائية من التصفيات 60 مشاركا تتم استضافتهم في المملكة العربية السعودية من قبل اللجنة المنظمة وتحديد الفائز بجائزة بلال بن رباح والفائزين أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس عشر.

وتوقع الدكتور علي الشمراني مالك الحق الفكري والأدبي لمسابقة بلال بن رباح لأفضل مؤذن أن جميع الدول العربية والإسلامية ستشارك في المسابقة.