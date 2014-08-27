فتاة تنجو من شخص تخصص في هتك الأعراض

نجت فتاة من مقيم تخصص في هتك أعراض أخريات، بواسطة استدراجهن بالقوة لنيل مبتغاه منهن.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل إن هيئة الرياض تمكنت من تخليص فتاة تقيم خارج المملكة من ابتزاز مقيم عربي، حيث تواصلت مع وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في الهيئة وقدمت ما يثبت دعواها، ضد المقيم، والذي اتضح بعد ضبطه أن له علاقات سيئة نتيجة ابتزازه عدة فتيات، واحتفاظه بوسائط مصورة خاصة بهن في هاتفه المحمول.

كما أوضح أن هيئة جدة وهيئة المدينة المنورة نجحت أيضاً من تخليص فتاة من ابتزاز شاب في جدة قام بنسخ صورها وإرسالها لآخر في المدينة المنورة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما الصور.