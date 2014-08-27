مشروعات تعليمية بأكثر من نصف مليار ريال بالطائف

تسلمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، حزمة من المشروعات التعليمية بلغت 17 مشروعا تعليميا للبنين والبنات بقيمة وصلت إلى 100 مليون ريال، من أصل 69 مشروعاً تجاوزت قيمتها أكثر من نصف مليار ريال.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد الشمراني، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، وحرصها على توفير بيئة تربوية مناسبة للطلاب والطالبات.

وأشار إلى أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة، والأثاث المدرسي اللازم في المباني الحديثة في المشروعات المستلمة التي تشمل 14 مبنى مدرسيا، و3 مبان إدارية، وصالة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون ريال.

وأفاد الدكتور بأن هناك 52 مشروعا تعليميا يجري العمل على تنفيذها بالطائف والمحافظات، والمراكز التابعة لها، منها 25 مشروعا للبنين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 292 مليون ريال، و27 مشروعا للبنات بتكلفة إجمالية تجاوزت 174 مليون ريال.

وأبان أن الإدارة أخضعت خلال فصل الصيف 307 مبانٍ تعليمية للبنين والبنات لعمليات الصيانة، ويأتي ذلك في إطار استعداد الإدارة لبدء العام الدراسي الجديد 1435هـ، والعمل على توفير البيئة المدرسية الملائمة للطلاب والطالبات، وفق خطة أعدتها إدارة شؤون المباني بالإدارة لتنفيذ وإنجاز أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا جاهزية المدارس بمحافظة الطائف لاستقبال الطلاب والطالبات، الأحد القادم، والقيام بدورها على الوجه الأكمل.