هيئة الغذاء تحذر من مخللات باكستانية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنبيهاً إلحاقياً عبر مركز "الإنذار السريع للغذاء" حذرت فيه المصابين بحساسية الخردل من منتج مخلل الليمون (Lemon pickle) للعلامة التجارية "شان" (Shan) الذي ينتج في جمهورية باكستان، لاحتوائه على "خردل" غير مذكور في البطاقة التعريفية للمنتج، ما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك الذي يعاني من حساسية الخردل.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ونصحت الهيئة المستهلكين الذين يعانون من حساسية الخردل عدم استهلاك هذا المنتج، والتخلص مما لديهم منه فوراً، علماً بأنها قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحب المنتج من الأسواق المحلية.

