وفد سعودي كبير في البحرين بعد زيارة لقطر

وصل أمس الأربعاء الوفد السعودي الذي يقوده وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى المنامة، واستقبله العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة، وتم خلال اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بحث مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة الإقليمية والعربية، كما تم التأكيد على أهمية استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات.

يأتي ذلك بعدما أنهى الوفد الذي يضم إضافة إلى الفيصل، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ورئيس الاستخبارات الأمير خالد بن بندر، زيارته القصيرة إلى قطر، التقى خلالها الشيخ تميم آل ثاني، تم من خلالها استعراض آفاق العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر التطورات.

وكان الوفد قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، الذي يضم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في زيارة قصيرة لدولة قطر.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كان في استقبال الوفد السعودي رئيس الديوان الأميري بدولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية بدولة قطر، وغادر بعدها إلى العاصمة البحرينية المنامة.