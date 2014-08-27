100 شخص يعرون داعش أمام سكان 44 قرية

قاد 100 شخص، مهمة تعرية داعش والجماعات المتطرفة أمام سكان 44 قرية ومحافظة ومركز بالمملكة، من خلال خطة أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية، عبر برنامج توعوي

وقال وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالإنابة عبدالمحسن بن عبد العزيز آل الشيخ أن البرنامج انطلق في 15 من شهر شوال الماضي في 44 محافظة ومركز وقرية، بمشاركة 100 شخص من دعاة الوزارة.

ويهدف البرنامج إلى نشر العلم الشرعي، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والتذكير والتوعية بأصول الدين وأحكامه ، والتحذير من البدع والأهواء والمعاصي، ومعالجة قضايا الغلو والانحرافات العقدية والفكرية والظواهر السلبية في المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة.

